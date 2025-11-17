  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOKİ'nin Vadi Evleri’nde heyecanlı gün: 1. Kısım 2. Etap için kura çekimi başlıyor
Takip Et

TOKİ'nin Vadi Evleri’nde heyecanlı gün: 1. Kısım 2. Etap için kura çekimi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kura çekimleri 19 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOKİ'nin Vadi Evleri’nde heyecanlı gün: 1. Kısım 2. Etap için kura çekimi başlıyor
Takip Et

Hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacak.Gaziosmanpaşa, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla güvenli konutlara kavuşmaya devam ediyor.

TOKİ'nin Vadi Evleri’nde heyecanlı gün: 1. Kısım 2. Etap için kura çekimi başlıyor - Resim : 1

12 bin 500 metrekare yeşil alan oluşturuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi'nde toplamda 675 konut, 29 ticari birim, 675 araç kapasiteli otopark, bir cami ve 12 bin 500 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Projenin ilk etabında 244 daire, hak sahiplerine teslim edilmişti. Yapımı tamamlanan ve 431 daireden oluşan 2. etapta ise hak sahipleri, noter huzurunda 19 Kasım Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Sanat Merkezi gerçekleştirilecek kura çekimiyle yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacak.

AB Komisyonu Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminlerini açıkladıAB Komisyonu Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminlerini açıkladıEkonomi

 

Böcek ailesi soruşturmasında kritik gelişme: Dört şüpheli adliyeye sevk edildiBöcek ailesi soruşturmasında kritik gelişme: Dört şüpheli adliyeye sevk edildiGündem

 

Ekonomi
'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi
'E-Ticaret Haftası' kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi
Buğday üretimine yönelme ve İş Bankası’nın traktör ödülü
Buğday üretimine yönelme ve İş Bankası’nın traktör ödülü
'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'
'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'
Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli
Gıda arz güvenliği, artık ulusal güvenlik kadar önemli
Traktör sanayi alarm veriyor
Traktör sanayi alarm veriyor
İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı
İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı