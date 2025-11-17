TOKİ'nin Vadi Evleri’nde heyecanlı gün: 1. Kısım 2. Etap için kura çekimi başlıyor

Hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacak.Gaziosmanpaşa, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla güvenli konutlara kavuşmaya devam ediyor.

12 bin 500 metrekare yeşil alan oluşturuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi'nde toplamda 675 konut, 29 ticari birim, 675 araç kapasiteli otopark, bir cami ve 12 bin 500 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Projenin ilk etabında 244 daire, hak sahiplerine teslim edilmişti. Yapımı tamamlanan ve 431 daireden oluşan 2. etapta ise hak sahipleri, noter huzurunda 19 Kasım Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Sanat Merkezi gerçekleştirilecek kura çekimiyle yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacak.