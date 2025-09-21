  1. Ekonomim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor.

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor
TOKİ'den edinilen bilgiye göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek.

İndirimden yararlanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsayacak. Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak.

Bankalardan konut kredisi kullanabilecek

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

Bu tarihten sonraki borç kapatmalarda yüzde 25 indirimden faydalanılamayacak.

