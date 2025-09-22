  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
Takip Et

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor

TOKİ'nin borcunu kapatana indirim kampanyası bugün başlıyor. Yüzde 25 indirim için başvurular 17 Ekim'e kadar sürecek. Borcunun tamamını ödemeyecek olanlar da kısmi olarak indirimden faydalanabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
Takip Et

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni bir indirim kampanyası kararı aldı. Taksit ödemeleri devam edenler borçlarını kapatırsa yüzde 25 indirimden faydalanabilecekler. 

İndirim hem konut hem de işyerleri için geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, o güne kadarki taksit ve emlak vergilerini ödemiş olmaları gerekiyor. 

Ayrıca borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerinin de yapılmış olması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan hak sahipleri faydalanabilecek. 

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyen yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

NTV'nin aktardığına göre, indirimden yararlanmak isteyenler sözleşme imladıkları bankalarda da kredi kullanabilecek. Kampanyaya başvurular 17 Ekim'e kadar alınacak.

Geçerli bankalar

Borçlarını kapatarak indirim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar üzerinden konut kredisi kullanabilecek.

TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ziraat Bankası ve Halkbank’ta 120 aya kadar olan konut kredilerinde faiz oranı yüzde 2,70 olarak belirlenmiş durumda. İşyeri alımları için ise Halkbank yüzde 3,25, Ziraat Bankası ise yüzde 4,99 faiz oranı uyguluyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 22 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 22 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
Bir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriBir bölgede sıcaklıklar artacak, rüzgar etkili olacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleriGündem
AFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan depremAFAD duyurdu: Balıkesir'de sabaha karşı korkutan depremGündem

 

Ekonomi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Teknik analiz yapmak anlamsızlaştı!
Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Teknik analiz yapmak anlamsızlaştı!
Rolls-Royce/Hilal Aysal: Mücevher, yat ve villalar tek rakibimiz'
'Mücevher, yat ve villalar tek rakibimiz'
Sentetik elyaf, küresel tekstil pazarını ele geçirdi
Sentetik elyaf, küresel tekstil pazarını ele geçirdi
Enflasyonun üç katı para cezası geliyor
Enflasyonun üç katı para cezası geliyor
Emtiada yükseliş dalgası yaklaşıyor
Emtiada yükseliş dalgası yaklaşıyor