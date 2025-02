Tolga Demirözü YASED’in yeni başkanı seçildi

Takip Et

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na BASF Türk Genel Müdürü Tolga Demirözü seçildi.

Erdoğan: YASED üyeleri, Türkiye’nin yatırım elçisi

Genel Kurul Toplantısı’na bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güçlü, dinamik ve istikrarla büyüyen ekonomisiyle dikkat çekici bir performans sergileyen Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabetçiliğine katkıda bulunan YASED’in, ülkemize değer katan firmaların temsilcisi olarak faaliyet gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’nin iş ve yatırım ortamını geliştirmeyi hedefleyen YASED’in çatısı altında biraraya getirdiği iş insanlarının ‘Türkiye yatırım elçisi’ olarak hareket etmelerinden büyük bir memnuniyet duymaktayım. Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisimizle birlikte yürüttükleri ortak çalışmaların ülkemizin yatırım potansiyelini tanıtmada ve daha çok yatırımcı çekmede olumlu sonuçları olacağına yürekten inanıyorum. Coğrafyamızın parlayan yıldızı Türkiye’ye uluslararası yatırımların çekilmesi, küresel rekabet gücümüzün artırılması ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılması yönünde faaliyet sürdüren YASED’e başarılar diliyorum. Bu şuurla ülkemizin parlak geleceği için inançla çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Genel kurulunuzun verimli geçmesini temenni ediyor, düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Yılmaz: YASED ekonomi ve yatırım politikalarımızın önemli bir paydaşı

Genel Kurul Toplantısı’na bir video mesajıyla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da YASED’in ekonomi ve yatırım politikalarının önemli bir paydaşı olduğunu söyledi. Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“YASED sadece sermaye girişiyle değil, aynı zamanda nitelikli istihdamın artırılmasında, teknoloji transferinde ve Türkiye’nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunda önemli bir misyon üstlenmektedir. YOİKK çalışmaları başta olmak üzere politika süreçlerimize yaptıkları olumlu katkı sebebiyle YASED’e teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aralıksız bir şekilde uyguladığımız reform gündemiyle sizlerin farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan canlı bir yatırım ortamı kurduk. Bankacılık ve finans sisteminin etkinleştirilmesinden vergi reformuna, AR-GE ve yenilikçilik ekosisteminin geliştirilmesinden cazip yatırım teşviklerine, sanayi altyapısından enerji, ulaştırma ve haberleşme altyapısına kadar birçok alanda devrim niteliğinde adımlar attık.

Tüm bunlar sonucunda ülkemiz bugün uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi. Küresel ekonomideki zorluklara rağmen uluslararası doğrudan yatırımcılar için cazibesini koruyan Türkiye 2024 yılında 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekti. Son 21 yıla baktığımızda da UDY girişi 273,3 milyar dolara ulaştı ve ülkemizin küresel uluslararası doğrudan yatırımlar içindeki payı yüzde 1’e yaklaştı. 2028 yılında payımızı yüzde 1,5’a çıkarmayı düşünüyoruz.

Öte yandan 2003 yılında ülkemizde yalnızca 5600 uluslararası sermayeli firma var iken bugün 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası şirketlerin, ihracat, istihdam ve arge içindeki önemli payı hepinizin malum. Türkiye artık bu şirketlerin üretim faaliyetlerinin arge merkezleri, tasarım ekipleri, satın alma ofisleri, lojistik üsleri ve bölgesel yönetim merkezleriyle desteklendiği bir ekonomik merkeze dönüştü. Tabii bu dönüşümde en büyük payın YASED üyelerine ait olduğunu biliyor ve sizleri gönülden kutluyorum.”

Polat: 2024 yılında, küresel zorluklara rağmen ülkemiz, 11,3 milyar ABD doları tutarında uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da konuşmasında Türkiye’nin, stratejik konumu, geniş serbest ticaret ağı, dinamik işgücü ve sağlam üretim altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için cazibesini artırarak küresel yatırım, ticaret ve teknoloji alanlarında dünyanın bağlantı noktası haline geldiğini ifade etti. Polat, “2024 yılında, küresel zorluklara rağmen ülkemiz, 11,3 milyar ABD doları tutarında uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başarmış; küresel yatırımlar ortalama %8 azalırken, Türkiye’ye gelen yatırımlar %5,6 oranında artmıştır. Bu artışta, yatırım ortamının güçlendirilmesi, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı destekler, genç ve nitelikli işgücümüz ve genişleyen uluslararası iş birlikleri önemli rol oynamaktadır” dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü de “Türkiye Yüzyılı’nda YASED’in ülkemizi nitelikli uluslararası yatırımlarla buluşturma misyonunu kararlılıkla sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Bizler kurumsal olarak YASED’i, değerli yöneticilerini ve üyelerini ülkemizin yatırım elçileri olarak görüyoruz. Bu misyonunuz ülkemizin katma değer ve teknoloji odaklı kalkınma sürecinde en önemli yapı taşlarından biridir” dedi. Türkiye’yi küresel düzeyde yeni teknoloji üretim merkezi yapma hedeflerinin de altını çizen Gönüllü, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında dijital teknolojiler, yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlık teknolojileri, haberleşme ve uzay gibi kritik teknoloji alanlarında 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık bir teknoloji yatırımının öngörüldüğünü ifade etti.

Aksoy: Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum

YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini iki yıldır yürüten Engin Aksoy da konuşmasında, geçtiğimiz iki yılda, küresel, bölgesel siyasi ve ekonomik gelişmelere dair belirsizliklerin her geçen gün daha da arttığını vurguladı. Uluslararası doğrudan yatırım çekme konusundaki rekabetin daha da çetin bir hal aldığını ifade eden Aksoy, konuşmasına şöyle devam etti: “Böyle bir küresel ortamda YASED olarak tüm çalışmalarımız, dünya trendleri ve uluslararası rekabeti artırıcı fonksiyonlar ile paralel olarak, dört ana tema merkezinde gerçekleşti; sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, küresel tedarik zincirlerine entegrasyon ve insan sermayesinin geliştirilmesi. Bu alanlarda güçlenerek Türkiye’yi yatırım yapılacak öncelikli ülke olarak öne çıkaracak reformların hayata geçirilmesinde uzmanlık bilgisine sahip bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olarak önemli katkılar sağladık. Bundan sonrası için de YASED ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine, katma değerli uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesine yönelik çalışmalara, üyelerimiz ve paydaşlarımızın değerli katkıları ile birlikte, devam edecek. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum.”

Demirözü: Yatırım ve ticaret büyük bir dönüşüm geçiriyor

Seçimin ardından bir konuşma yapan YASED Yeni Başkanı Tolga Demirözü, dünyada yatırım ve ticaretin büyük bir dönüşüm geçirdiği, rekabetin her geçen gün arttığı bir dönemde, YASED başkanlığı görevini üstlenmenin, sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Tolga Demirözü konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde her zaman olduğu gibi en büyük desteği, her biri sektörlerinin dünya liderleri arasında yer alan değerli üyelerimizin küresel bilgi ve tecrübelerinin sağlayacağından hiç şüphem yok. Üyelerimizin 2 binden fazla kıymetli yöneticisi ve alanlarında uzman çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirdiği çalışmaları, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine ve Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdinde bir cazibe merkezi olması hedefine önemli katkı verecek. YASED olarak önümüzdeki dönemde de küresel düzeydeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin getirdiği her türlü fırsattan en üst düzeyde yararlanabilmek için rekabet gücümüzü artıracak en iyi uygulama örneklerinin ülkemize adaptasyonu ve yaygınlaştırılması başta olmak üzere bu uygulamaların hayata geçmesine imkân verecek düzenleyici çerçevenin en yenilikçi anlayışla geliştirilmesi konusunda da çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin; üretim, hizmet, ticaret, yatırım ve istihdam konularında bölgesel bir hub olarak konumlanması konularına odaklanacak, politika yapıcılara ve karar alıcılara en nitelikli çalışmaları, analizleri ve değerlendirmeleri sunmaya devam edeceğiz.”

Demirözü, yeni dönemde de tüm paydaşlarıyla yakın iletişim ve iş birliği içinde çalışacaklarını, YASED’in uluslararası doğrudan yatırımlar konusunda bir referans kuruluş olarak imajını güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.

Tolga Demirözü kimdir?

Tolga Demirözü, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Demirözü, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Güneydoğu Asya, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ile Avustralya pazarlarında kimyasallar, petrokimya, rafineri, ilaç, otomotiv, tarım, hızlı tüketim malları (FMCG) ve enerji sektörlerine odaklanarak genel yönetim, iş geliştirme, strateji, pazarlama, yeniden yapılandırma, birleşme ve devralmalar (M&A), ortaklıklar ve operasyonlar alanlarında 25 yıllık deneyime sahiptir.

Nestlé’de yurtiçi ve yurtdışı görevlerinin ardından, Deloitte Türkiye bünyesinde farklı sektörlerde strateji ve operasyonlarla ilgili projeler yönetmiştir. 2008 yılında BASF Türk'te göreve başlamış, uluslararası proje yönetimi, Bilgi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Direktörlüğü pozisyonunu üstlenmiş, ardından Operasyonlar Direktörü olarak görev almıştır. Kariyerine 2018 yılında SOCAR - PETKİM & STAR Rafineri ve Petrokimya Genel Müdür Yardımcılığı ve Kurumsal Girişimler & Yeni İş Alanları Grup Direktörü olarak devam etmiştir. Mayıs 2022'de BASF Türk'e Genel Müdür ve Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Grubu Başkanı olarak yeniden katılmıştır.

Demirözü’nün çalışma alanları arasında yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve düşük karbon ekonomisi yer almaktadır. Demirözü, TÜSİAD Almanya Çalışma Grubu Başkanlığı görevini yürütmekte, IMSAD, TKSD, BOSAD ve BBI'da Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Demirözü evli ve iki çocuk babasıdır.

2025-2027 Dönemi YASED Yönetim Kurulu Üyeleri

YASED YÖNETİM KURULU

BASF Türk Genel Müdürü Tolga Demirözü (Başkan)

Unilever Türkiye Ülke Başkanı & Unilever Türkiye, Pakistan, Bangladeş ve Orta Doğu Ev Bakım Genel Müdürü Ali Fuat Orhonoğlu (Başkan Vekili)

Acwa Power Türkiye ve Azerbaycan Ülke Müdürü Selim Güven (Başkan Yardımcısı)

Ericsson Türkiye Ülke Müdürü Işıl Yalçın (Başkan Yardımcısı)

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin İbadov (Başkan Yardımcısı)

Boehringer Ingelheim Genel Müdür ve İnsan Sağlığı Direktörü Okan Güner

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth

Citibank Türkiye Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Orta Asya ve Kafkaslar Bölge Başkanı Emre Karter

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Narmanlı Sunerli

Deutsche Bank Genel Müdür, Ülke Başkanı Orhan Özalp

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin

Novartis Türkiye Ülke Başkanı Natacha Theytaz

Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Grup Türkiye CEO’su Jan Ptacek

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız

YASED DENETİM KURULU

Alliance Healthcare Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Taşo

Deloitte (DRT Bağımsız Denetim) Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Güneş Söğütlüoğlu

KPMG Şirket Ortağı Nesrin Tuncer

2025-2027 Dönemi YASED Yönetim ve Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

YASED YEDEK YÖNETİM KURULU

ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural

Cisco Türkiye, Romanya & BDT Bölgeleri Genel Müdürü Didem Duru

DFDS Başkan Yardımcısı, Akdeniz İş Birimi Lars Hoffmann

DHL Express Genel Müdürü Volkan Demiroğlu

Ferrero Türkiye Çikolata TIPA Bölge Direktörü Azmi Gümüşlüoğlu

GSK Türkiye Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı Sriram Jambunathan

Haribo Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Genel Müdürü Kostas Vlachos

İskenderun Enerji Genel Müdürü Dr. Sırrı Uyanık

Mastercard Doğu Avrupa Başkanı Yasemin Bedir

Pluxee Türkiye İcra Kurulu Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi Eda Uluca Özcan

Türk Tuborg CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Birol

YASED YEDEK DENETİM KURULU