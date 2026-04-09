Tolga Eskioğlu: Yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk

TEMEL AKBAŞ / KÜTAHYA

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. yeni kapasite tahsis listesinde Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ne 30 MW’lık lisanssız elektrik üretim kapasitesi ayırdı. Kapasite kısıtlarının aşılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilen 30 MW’lık kapasite tahsisi, görüşlerini açıklayan Kütahya Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, bunun bölgeye yatırım yapmayı planlayan yeni yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Tolga Eskioğlu şunları söyledi: “Sözkonusu kapasite tahsisi, Kütahya OSB olarak uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir sürecin ürünü. Bizim için burada en kritik nokta, yalnızca mevcut sanayicilerimizin enerji ihtiyacını karşılamak değil, aynı zamanda bölgemize yatırım yapmayı planlayan yeni yatırımcılarımıza da güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı sunabilmekti. Sanayide sürdürülebilirlik artık bir tercih olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir. Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası ticarette karşımıza çıkan yeni düzenlemeler, üretim süreçlerimizin çevresel ayak izini minimize etmemizi zorunlu kılıyor. Bu 30 MW’lık kapasite tahsisi, firmalarımızın bu dönüşüme hazırlıklı bir şekilde girmesini sağlayacak en önemli araçlardan biridir.”

Enerji maliyetleri düşecek, karbon ayak izi azalacak

30 MW’lık kapasite tahsisiyle birlikte özellikle güneş enerjisi yatırımlarının hız kazanması beklenildiğini ifade eden Tolga Eskioğlu, daha önce kapasite yetersizliği nedeniyle ilerleyemeyen lisanssız üretim projelerinin yeniden gündeme gelmesiyle bölgedeki üretim altyapısının daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi öngörüldüğünü belirtti.

Eskioğlu, “Tahsis edilen kapasitenin Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarında kullanılacak olması, Kütahya OSB’yi yatırımcılar açısından daha cazip bir konuma taşıyor. Enerjiye erişimin kolaylaşması ve maliyetlerin öngörülebilir hale gelmesi, yeni yatırım kararlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Bu gelişmeyle birlikte enerji maliyetlerinin düşürülmesi, elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlanması ve karbon ayak izinin azaltılmasını hedefliyoruz” dedi.