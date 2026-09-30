Tonguç Erbaş’tan borsa ve fon analizi: Suni fiyatlama normalleşiyor, pazarda kalite fiyatlanacak

Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan kayıpları değerlendiren Yücel Tonguç Erbaş, rakamlara bakarken suni fiyatlanan hisseler ile piyasanın genelini birbirinden ayırmak gerektiğini vurguladı. Geçmiş dönemde herhangi bir temeli olmadan 400 TL seviyelerine kadar agresif yükselen ve ardından 8-10 TL bandına gerileyen hisselerdeki düşüşün gerçek bir servet kaybından ziyade bir normalleşme olarak okunması gerektiğini ifade etti. Esas sorunun bu karmaşa ortamı nedeniyle BIST 30 ve BIST 100 bünyesindeki temel göstergeleri sağlam şirketlerin de hak etmediği halde geri çekilmesi olduğunu belirtti. Ancak bu durumun, defter değerinin altında fiyatlanan kaliteli şirketler açısından orta ve uzun vadede önemli bir alım fırsatı yarattığını dile getirdi.

Fon tasfiye süreci ve yatırımcıların dört farklı durumu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun fon tasfiye süreçleriyle ilgili teknik açıklamalarını ve kilitlenen işlemleri değerlendiren Erbaş, mevcut tabloda yatırımcıların dört farklı kategoride toplandığını açıkladı. Birinci grupta doğrudan tasfiye sürecindeki fonlarda kalan yatırımcılar yer alırken, ikinci grupta fonundan çıkış yapmayı talep etmemiş ancak fonun genel tasfiye sürecine dahil olan kişiler bulunmaktadır. Üçüncü grupta 16 Eylül saat 13:30 öncesinde çıkış emrini iletmiş, fiyatı oluşmuş ve parası bloke edilerek ödemesini bekleyen yatırımcılar yer alırken, dördüncü grupta ise emrini ilettiği halde talebi iptal edilen ya da fonu temerrüde düştüğü için tasfiye süreci tamamlanana kadar beklemek zorunda kalan yatırımcılar bulunmaktadır. Piyasada güvenin ve likiditenin yeniden tesis edilebilmesi için acilen kapsayıcı bir tasfiye takvimi açıklanması gerektiğini belirten Erbaş, bu süreçte sapla samanın doğru şekilde ayrıştırılmasının önemine dikkat çekti.

Yeni dönemin şifresi: Pazarda artık kalite fiyatlanacak

Pandemi sonrasındaki agresif ve köpük fiyatlama döneminin kapandığına işaret eden Erbaş, Borsa İstanbul'da zorunlu olarak temel analiz ve sağlıklı yatırım mantığına dönüleceğini söyledi. Şirketlerin kendilerini yatırımcılara çok daha şeffaf ve doğru şekilde anlatması gerektiğini vurgulayan Erbaş, dışını parlatarak ya da sürümden kazanarak hisse yürütme döneminin sona erdiğini belirtti. Yeni dönemde pazarda yalnızca kalitenin fiyatlanacağını dile getiren uzman, reel yatırımları, kar marjları ve şeffaf yönetimi olan şirketlerin öne çıkacağını kaydetti.

Yatırımcılar için zamanlama: Kasım ortasına kadar beklenmeli

Mevcut kargaşa ortamında hem küresel piyasa koşulları hem de yurt içi fon tasfiye süreçlerinin netleşmesi açısından aceleci olunmaması gerektiğini savunan Erbaş, yeni yatırım kararları için kasım ayının 10-15'i sonrasına işaret etti. Piyasada birkaç ay içerisinde çok daha düzenli ve denetlenebilir bir yapının oluşacağını ifade eden Erbaş, yatırımcıların fiyata değil, şeffaf yönetime, reel yatırımlara, kar marjlarına ve temettü verimliliğine odaklanmaları gerektiğini hatırlattı.

Sektörel Danışma Kurulu ve şeffaf iletişim önerisi

Piyasadaki manipülatif hareketleri ve bilgi kirliliğini engellemek adına düzenleyici kurumlara da önerilerde bulunan Erbaş, piyasa dinamiklerini ve manipülasyon tekniklerini yakından bilen uzmanlardan oluşan bağımsız bir Danışma Kurulu kurulmasını teklif etti. Ayrıca SPK tebliğlerinin ve teknik açıklamalarının halkın kolayca anlayabileceği sade bir dille özetlenerek Anadolu’daki yatırımcılara doğrudan ulaştırılmasının sermaye piyasalarına olan güveni artıracağını vurguladı.