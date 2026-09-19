Tonguç Erbaş’tan önemli değerlendirmeler: SPK’nın fon tasfiyesi kararı ve Borsa İstanbul

SPK’nın güncellediği rehbere göre 131 yatırım fonunun kapatılarak fon içindeki varlıkların nakde çevrileceğini belirten Erbaş, bu sürecin yönetimi için Tera tarafında İş Bankası’nın; A1 Kapital, Atlas, Buz, Hedef, Pardus ve Pusula tarafında ise Ziraat Bankası’nın görevlendirildiğini aktardı. En fazla 3 ay sürmesi öngörülen tasfiye sürecinin SPK kararıyla uzatılabileceğini dile getiren Erbaş, toplam büyüklüğü 800 milyar TL’yi aşan fonların 500 milyar TL’den fazlasının hisse senetlerinde, kalan kısmının ise para piyasası fonları ve devlet tahvili gibi varlıklarda bulunduğunu vurguladı.

Manipülatif işlemler ve adli tedbirler

Süreçle birlikte adli ve idari mekanizmaların da hızla devreye girdiğine değinilen değerlendirmede, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında tutuklamalar, yurt dışı çıkış yasakları ve mal varlıklarına tedbir kararlarının uygulandığı ifade edildi. Para piyasası fonlarının yüksek getirisine kapılan birikimlerin belirli hisse senetlerine yönlendirilmesi suretiyle fiyatların kontrolsüz bir şekilde yükseltildiği yapıların oluştuğuna dikkat çeken Erbaş, bu tür manipülatif hareketlerin temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Erbaş’tan yatırımcılara uyarı

Piyasanın bu dengelenme sürecini atlatmasının 1 ila 3 ay kadar zaman alabileceğini kaydeden Erbaş, fon içerisindeki şirketlerin faaliyetlerine devam ettiğini ve panik havasına girilmemesi gerektiğini söyledi. Yatırımcıların sosyal medyadaki alım-satım yönlendirmelerinden ve bilgi kirliliğinden uzak durması gerektiğinin altını çizen Erbaş, birikimlerin lisanslı kurumlar üzerinden, daha bilinçli ve risk yönetimi gözetilerek değerlendirilmesi çağrısında bulundu.