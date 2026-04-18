Tonguç Erbaş’tan piyasa analizi: Altında yükselişin sınırı ne?

Tonguç Erbaş, Mart başından itibaren piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendirirken dolar ve altın arasındaki dengeye dikkat çekti. Doların son dönemde gördüğü talebin, enflasyonist beklentiler ve tahvil faizlerindeki teknik değişimlerden kaynaklandığını belirtti. Ancak Erbaş, jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü bu ortamda, altının dolara göre çok daha güvenli bir liman olma özelliğini koruduğunu vurguladı. Her şey durulduğunda yatırımcıların asıl sığınak noktasının yine altın olacağını ifade etti.

Altında rekor beklentisine ‘denge’ uyarısı

Merkez bankalarının son 25 yılda ilk kez ellerindeki altın miktarını Amerikan tahvillerinin üzerine çıkardığını hatırlatan Erbaş, bu durumun küresel rezerv algısındaki büyük değişimi gösterdiğini söyledi. Erbaş, yatırımcıların portföylerine altın eklemesinin mantıklı bir adım olduğunu kaydetti ancak aşırı yükseliş beklentileri konusunda uyarılarda bulundu. Güvenli bir liman olarak görülen bir varlığın günlük çok sert hareketler yapmasının mantıklı olmadığını belirten uzman, altında 4400 ile 5200 bandı arasında bir kalıcılık beklediğini dile getirdi.

Küresel dolar arzı ve alım gücü kaybı

Dünya genelinde 2008 krizi ve pandemi sonrası basılan yoğun para miktarının doların küresel alım gücünü zayıflattığını belirten Erbaş, bu durumun doların rezerv para özelliğini tartışmaya açtığını ifade etti. Türkiye'deki kur artışından bağımsız olarak, dünyadaki para bolluğunun dolar bazlı ürünler yerine altına yönelimi artırdığını savundu. Piyasalardaki risk algısının temelinde yatan nedenin, sadece savaş değil, paradaki bu genişleme olduğunu not etti.

Euro/dolar paritesinde yılın ikinci yarısı beklentisi

Euro ve dolar paritesi özelinde de tahminlerini paylaşan Tonguç Erbaş, yılın ikinci yarısında daha güçlü bir Euro performansı öngördü. Haziran ayı ve sonrasında paritenin yukarı yönlü bir ivme kazanarak 1.1650 ile 1.20 bandında seyretmesini beklediğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımı konusunda aceleci olmayacağını, muhtemelen yıl sonundaki toplantıları bekleyeceğini belirtti. Yatırımcıların yıl sonu euro hedeflerini belirlerken dolar kurunu 1.20 pariteyle çarparak hesaplama yapabileceklerini hatırlattı.

Piyasalar için kritik tarih

Piyasaların geleceğine dair kritik bir takvim sunan Erbaş, ABD'deki ara seçim sürecinin piyasalar üzerinde dengeleyici bir rol oynayacağını vurguladı. Bu süreçte fonların riskli pozisyonlarını azaltma eğilimine girebileceğini belirten Erbaş, kasım ayına kadar hem altın hem de dolar tarafında aşırı büyük değişimlerin yaşanmayacağı bir ‘bekle-gör’ dönemine girilebileceğini işaret etti. Bu dönemin, piyasalardaki heyecanı bir miktar dindirebileceğini sözlerine ekledi.