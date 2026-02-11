Toplam ciro aralık ayında yükseldi
Toplam ciro endeksi, aylık bazda yüzde 3,3, yıllık bazda ise yüzde 34,7 oranında artış sağladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Ciro Endeksleri" verilerine göre Toplam ciro aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 34,7 arttı.
TÜİK'ten veriye ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 34,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 35,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 35,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 38,3 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Aralık ayında aylık yüzde 3,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 2,0 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,4 arttı."