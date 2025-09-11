  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Toplam ciro endeksi temmuzda 38,8 oldu
Takip Et

Toplam ciro endeksi temmuzda 38,8 oldu

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Toplam ciro endeksi temmuzda 38,8 oldu
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 2,1 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 38,8 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 31,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 50,8, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 5,8 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,3 düştü.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!