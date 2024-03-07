Toplam rezervler 7 haftadır geriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervleri üst üste yedinci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 831 milyon dolar düşüşle tamamladı. Altın rezervleri ise, 11 ay sonra ilk kez 50 milyar doları aştı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 1 Mart itibarıyla 1 milyar 968 milyon dolar azalarak 82 milyar 479 milyon dolardan 80 milyar 511 milyon dolara indi.

Aynı dönemde altın rezervleri 1 milyar 137 milyon dolar arttı ve 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Böylece 14 Nisan 2023 tarihinden bu yana ilk kez 50 milyar dolar üzeri görüldü.

Böylece toplam rezervler 131 milyar 750 milyon dolardan, 130 milyar 919 milyon dolara inmiş oldu.

Bir önceki hafta 22 milyar 445 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 942 milyon dolar azalarak 20 milyar 503 milyon dolara indi.