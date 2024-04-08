Toplam rezervler artışa geçti: 11 haftadır geriliyordu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerinin 5 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 3,2 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 29 Mart haftasında 123,1 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 126,3 milyar dolara çıktı.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda üst üste yedi hafta düşüş yaşanmış olacak ve yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 14,8 milyar dolara ulaşacak.

Net rezervlerde ise, yaklaşık 3,6 miyar dolar bir artış olduğu hesaplandı. Böylece geçen hafta 15,45 milyar dolar olan net rezervler 19 milyar doların üzerine çıkacak.

TCMB, rezerv rakamlarını Ramazan Bayramı nedeniyle 18 Nisan perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.