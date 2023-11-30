Toplam rezervler tarihi zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), brüt rezervleri 24 Kasım itibarıyla 1 milyar 771 milyon dolar, net rezervleri 6,82 milyar dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 89 milyar 226 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 90 milyar 997 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 45 milyar 241 milyon dolardan 45 milyar 496 milyon dolara, toplam rezervler 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler 2013 yılı 13 Aralık haftasında gördüğü 135 milyar 964 milyon dolar zirvesini aşarak rekor kırdı.

Bir önceki hafta 28 milyar 986 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 35 milyar 806 milyon dolara yükseldi.