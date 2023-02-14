Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl yüzde 3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayına ait süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 10,9 artarak, 718 bin 139 tondan 796 bin 400 tona yükseldi.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Söz konusu miktar, ocak-aralık döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 9 milyon 751 bin 791 tona geriledi.

Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre, yoğurt üretimi yüzde 9,4, içme sütü üretimi yüzde 6 ve ayran üretimi yüzde 3,5 artarken, tereyağı üretimi yüzde 16,7 ve inek peyniri üretimi yüzde 0,9 azaldı.

Geçen yılın ocak-aralık döneminde 2021'in aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 12,8, ayran üretimi yüzde 6,9 ve yoğurt üretimi yüzde 3,8 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 4,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1,7 geriledi.

Kasımda 123 bin 123 ton olan içme sütü üretimi, aralık ayında yüzde 9 artarak 134 bin 216 ton olarak kayıtlara geçti.