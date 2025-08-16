Toplu sözleşme görüşmelerinde yeni gelişme: Bakan Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'la yeniden masa oturdu

4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk teklifinde 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 zam teklif etmişti. İkinci teklifte ise memurların taban aylığına 1000 TL artış önerilmişti.

Hükümetin ikinci teklifinin ardından ise sendikalar iş bırakma eylemi çağrısında bulunmuştu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da teklifin “müzakere edilemez” olduğunu söyleyerek düzeltilmesini talep etmişti.

Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşmelerine ilişkin bugün de bir görüşme yapıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Işıkhan: Sendikaların taleplerini değerlendirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldiklerini sosyal medyadan duyurdu.

Işıkhan, syaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz."