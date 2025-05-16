Toplu sözleşme maratonunda 4. randevu! 600 bin kamu işçisinin zammı netleşiyor

Kamu işçisinin zamlarını belirleyecek Toplu Sözleşme pazarlığı sürüyor. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam görüşmelerinde dördüncü toplantı işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla bugün yapılacak. İşçi tarafı zam teklifi ve ek ödemelerle ilgili taleplerini daha önce sunmuştu.

Toplu sözleşmede 4. randevu

Toplu sözleşme zammı görüşmelerinin yapılacağı toplantı, saat 14.00'te Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde yapılacak.

İşveren tarafının teklifini sunması bekleniyor

Türk-İş ve Hak-İş'in temsilcileriyle bir araya gelinecek. Daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklifi masaya yatırılacak. Toplantıda işveren tarafının teklifini sunması bekleniyor. Bir sonraki toplantının tarihi de bu toplantıda netleşecek.

İşçi zamma ek kıdem zammı ve refah payı istiyor

Buna göre kamuda en düşük günlük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer alıyor.

Bakan Işıkhan: Sürecin sonuna geldik

600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli değerlendirmelerde bulundu. Yavaş yavaş sürecin sonuna gelindiğini vurgulayan Işıkhan, önce işveren kesiminin teklifini yapacağını hatırlatırken işçi kesimi ise teklif üzerinde müzakerelerde bulunacağını aktardı.

“Uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz”

AK Parti TBMM Genel Kurul’u öncesinde Bakan Işıkhan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatör konumunda olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan “Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz” dedi.

“Kamu işçilerimize gerekli desteği vererek süreci tamamlayacağız”

Müzakereler devam ettiği için ücret noktasına daha gelinmediğini belirten Bakan Işıkhan “O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak, ondan sonra da uzlaşmayla başarıyla, kamu dengesini gözeterek, kamu ve bütçe disiplininden sapmayarak hem de kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza önceki yıllarda olduğu gibi inanıyorum" diye konuşmuştu.

TÜRK-İŞ: Teklifimize karşı bir teklif daha sunulmadı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bir önceki toplantıda sürecin devam ettiğini belirterek, bu toplantılarda ücret artışlarının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi diğer konuların da müzakere edildiğini söyledi.

TÜHİS'in ve kendilerinin bir çalışma daha yapacaklarını dile getiren Ağar, "600 bin kamu çalışanının çalışma şartlarını, geçim şartlarını, çalışma düzenini, sosyal haklarını ve geçinebileceği ücret konusunu görüşüyoruz ve biraz zaman alacak gibi gözüküyor çünkü teklifimize karşı bir teklif daha sunulmadı" diye konuşmuştu.

İşçi lehine en iyi sonuçla tamamlanan kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, masada biten görüşmeler olduğunu söyleyen Ağar, gerektiğinde üretimden gelen güçlerini de kullanabileceklerini vurguladı.

Ağar, "Temennimiz, kamu toplu iş sözleşmelerinin müzakere yapılarak masa başında sonuçlanması. Çalışanların çalışma koşullarını, çektiği zorlukları dikkate alarak bu işin masa başında bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.