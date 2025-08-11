Toplu sözleşmede kritik viraj: Bakan Işıkhan'dan uzlaşı mesajı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, "8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık.

"Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz"

Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.