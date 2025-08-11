  1. Ekonomim
Toplu sözleşmede kritik viraj: Bakan Işıkhan'dan uzlaşı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu” temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, "8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında ‘Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’ ile bir araya geldik. Kamu görevlileri konfederasyon ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın ve temsilciler ile son çalışmaları ele aldık.

"Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz"

Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik. Bu taleplere ilişkin çalışmaları da en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

