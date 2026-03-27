  Toplu taşıma 20 ay boyunca ücretsiz oldu: Kimler yararlanabilecek?
Toplu taşıma 20 ay boyunca ücretsiz oldu: Kimler yararlanabilecek?

Gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza memurları, toplu taşıma hizmetlerinden 2027 sonuna kadar ücretsiz yararlanmayı sürdürecek.

Toplu taşıma 20 ay boyunca ücretsiz oldu: Kimler yararlanabilecek?
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ticaret Bakanlığında görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Tüketim ortalaması esas alınacakDoğal gaz faturalarında yeni dönem: Tüketim ortalaması esas alınacakEkonomi
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 27 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam: Türkiye etkilenecek mi?Netflix'ten abonelik ücretlerine zam: Türkiye etkilenecek mi?Teknoloji

 