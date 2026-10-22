"Toplumun yüzde 80'i hayatta kalma modunda"

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Online market markası Getir, Veri Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan “Market Alışverişi ve Zaman Algısı Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. Getir CEO’su Batuhan Gültakan ile Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır’ın katıldığı toplantıda bütçe baskısının tüketici davranışlarına etkisi değerlendirildi.

Gelir dağılımındaki bozulmanın alışverişi ihtiyaçları en düşük maliyetle karşılama arayışına dönüştürdüğünü söyleyen Ağırdır, “Vasata razı olmuş bir toplumsal psikoloji konuşuyoruz” dedi. Toplumun yüzde 80’inin hayatta kalma moduna geçtiğini belirten Ağırdır, en az yarısının ürün bazında en ucuz seçeneği aradığını ifade etti. Üst gelir grubunun marka çantada indirim aramasıyla geniş kesimlerin temel ihtiyaçlar için kampanya izlemesinin farklı nedenlere dayandığını vurguladı.

Kampanyalı satışların birçok markette ana işe dönüştüğünü belirten Ağırdır, tüketimin en ucuz ile en pahalı arasında kutuplaştığını söyledi. İşsiz kalma ve koşulların kötüleşmesi kaygısının tasarruf eğilimini güçlendirdiğini belirtti. Fiyat değişmeden gramajın azaltıldığının tüketici tarafından fark edildiğini de dile getirdi.

Gültakan, online marketin toplam market alışverişindeki payının Türkiye’de yaklaşık yüzde 10, İngiltere’de ise yüzde 18’e yakın olduğunu söyledi. Getir’in kampanya ve fiyatlarını indirim marketleriyle rekabeti gözeterek belirlediğini aktaran Gültakan, “Getir şu an kendi öngördüğü bir noktada. Kendi kendini döndürebiliyor” dedi.

Bin 320 kişinin katıldığı araştırmaya göre haftalık veya kapsamlı market alışverişi, liste hazırlığından ürünlerin eve yerleştirilmesine kadar ortalama 111 dakika sürüyor. Çocuklarla alışverişte süre 181 dakikaya çıkıyor. Haftada bir alışveriş varsayımıyla yıllık süre yaklaşık 96 saate ulaşıyor.

Beyan edilen ortalama 249 TL’lik gidiş-geliş ulaşım maliyeti de aynı sıklıkla yılda yaklaşık maliyeti artırıyor.

Katılımcıların yüzde 52’si online market veya hızlı teslimat kullanıyor. Online market kullanıcılarının yüzde 44’ü kampanya ve fiyat avantajını, yüzde 32’si markete gitmek için zaman veya imkân bulamamayı tercih gerekçesi gösteriyor. Market harcamasının dörtte birini online yapanlarda kampanyayı gerekçe gösterenlerin oranı yüzde 58 iken, harcamasının neredeyse tamamını bu kanaldan yapanlarda yüzde 28’e iniyor. Gültakan, kullanım arttıkça zaman ve kolaylığın daha belirleyici olduğunu söyledi.