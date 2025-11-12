Toprağa yatırım yapanlar zarar etti: Arsa ve tarlada değer kaybı yaşayan iller açıklandı

Türkiye’de araziye yatırım yapanlar son 5 yılda önemli kazançlar elde etti. Ocak 2021–Ekim 2025 döneminde konut imarlı arsaların değeri %851 artarken, tarla vasfındaki arazilerde artış %923’e ulaştı. Ancak son bir yılın verilerine bakıldığında, arsa ve tarla yatırımcılarının hem enflasyon karşısında değer kaybettiği hem de getirilerinin oldukça düşük olduğu gözlendi.

Endeksa verilerine göre son 12 ayda konut imarlı arsalar yüzde 19,94 değer kazanırken, Türkiye genelinde 70 ilde arsa fiyatları %32,87 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun altında kaldı.

Tarla vasfındaki arsalarda ise son bir yıllık dönemde değer artışı yüzde 17,28 olarak belirlendi. Bu artış da 77 ilde tarla yatırımı yapanların enflasyona yenik düştüğünü ortaya koydu.

Arsada en az değerlenen iller

Konut imarlı arsalar dikkate alındığında Türkiye'de ortalama metrekare satış fiyatı geçen ay itibarıyla 6 bin 353 TL oldu. Yıllık bazda konut imarlı arsa fiyatlarının en az değerlendiği ilk 10 il ise şöyle sıralandı:

1-Bartın: 2.177 TL/m2 (%-5,55)

2-Artvin: 4.425 TL/m2 (%1,05)

3-Kilis: 3.553 TL/m2 (%4,13)

4-Bingöl: 4.781 TL/m2 (%5,68)

5-Eskişehir: 7.391 TL/m2 (%5,72)

6-Bilecik: 2.326 TL/m2 (%6,40)

7-Mersin: 5.324 TL/m2 (%6,97)

8-Adıyaman: 6.867 TL/m2 (%8,04)

9-Nevşehir: 4.451 TL/m2 (%8,91)

10-Karabük: 2.465 TL/m2 (%9,85)

Tarlada en az değerlenen iller

Tarla vasfındaki arazilere bakıldığında ise Ekim 2025'te Türkiye'de ortalama metrekare satış fiyatı 706 TL olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda tarla fiyatlarının en az yükseldiği ilk 10 il şunlar oldu:

1-Rize: 1.251 TL/m2 (%3,05)

2-Artvin: 789 TL/m2 (%3,68)

3-Bitlis: 965 TL/m2 (%4,32)

4-Konya: 189 TL/m2 (%5,59)

5-Hatay: 1.154 TL/m2 (%7,25)

6-Bartın: 647 TL/m2 (%8,01)

7-Çanakkale: 471 TL/m2 (%8,03)

8-Osmaniye: 921 TL/m2 (%8,74)

9-Kırşehir: 214 TL/m2 (%9,18)

10-Karabük: 685 TL/m2 (%9,70)