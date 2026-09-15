TOSAB, tekstildeki dönüşüme hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT

TOSAB Başkanı Osman Nuri Canik, yeşil dönüşüm, teknik tekstil ve katma değerli üretimin yanı sıra teşviklerin de sektörün geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSAB), tekstil sektöründe yaşanan değişime uyum sağlamak ve bölgeyi yeni dönemin üretim koşullarına hazırlamak için dönüşüm çalışmalarına odaklandı. TOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Canik, bölgenin yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve bugün 70’e yakın tekstil fabrikasının faaliyet gösterdiği önemli bir sanayi merkezi haline geldiğini belirtti. Son yıllarda döviz, enflasyon ve artan üretim maliyetlerinin sanayiciler üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çeken Canik, buna rağmen bölgenin gelişimini sürdürdüğünü söyledi. Tekstil sektörünün mevcut yapısıyla yoluna devam etmesinin giderek zorlaştığına işaret eden Canik, “Tekstil maalesef iktidarın yaklaşımıyla gözden düştü. Ama tekstil çok önemli. Dönüşümün desteklenmesi gerekiyor” dedi. TOSAB yönetiminin önümüzdeki dönemde özellikle yeşil dönüşüm, teknolojik altyapı ve katma değerli üretim alanlarına ağırlık vereceğini belirten Canik, bölgeyi “teknolojik ve yeşil sanayi bölgesi” olarak geliştirerek Türkiye ve dünyada örnek sanayi bölgelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı. Alman üniversiteleriyle ileri tekstil teknolojileri alanında iş birlikleri başlattıklarını belirten Canik, bölgede teknik tekstili destekleyecek sektörlerin de yer alabilmesi için Karma OSB statüsü başvurusunda bulunduklarını anlattı. Canik, TOSAB’ın yalnızca bugünkü üretim yapısını koruyan bir bölge olmak yerine, firmalarını önümüzdeki yıllara hazırlayan ve diğer sanayi bölgelerine örnek oluşturan bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini ifade etti. Canik, önümüzdeki dönemde firmaların yeni üretim koşullarına uyum sağlaması, rekabet gücünü koruması ve bölgenin geleceğe hazırlanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, TOSAB’ın dönüşüm sürecinde örnek bir sanayi bölgesi olacağına inandığını söyledi.