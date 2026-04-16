TOSAB’tan üyelerine yerel kalkınma hamlesi eğitimi

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’de yatırımları devam eden OSB’ler içinde altyapısı tamamlanmış, arıtma tesisi kurulmuş OSB’ler arasında olduğunu söyleyen Osman Nuri Canik, teknik tekstil kumaş üretiminin Bursa için önemine dikkat çekti. Türkiye ve yakın coğrafyada yaşanan küresel risklerden dolayı yatırımcıların yatırım yapmakta çekingen davrandığını söyleyen Osman Nuri Canik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 9903 sayılı yatırımlarda Devlet yardımları hakkında karar kapsamında 2026 Yerel Kalkınma Hamlesi programında desteklenecek sektörler arasında “Teknik Tekstil Kumaş Üretimi” olduğunu söyledi.

Mevzuat ve Ar-Ge, Ür-Ge konuşuldu

Program kapsamında Yatırım Teşvik Uzmanı ve Ascent Yatırım Teşvik Danışmanlığı sahibi Mustafa Arı, “Teknik Tekstil Kumaşa Üretimi” için gerekli mevzuatlardan ve müracaatların nasıl yapılacağından bahsetti. Toplantıda daha sonra Inovaser Genel Müdürü Servet Aydın Erp, Ar-Ge ve Hibe konuları hakkında, Nihayet Danışmanlık sahibi Nihayet Kırbaş, teknik ve kumaş ve katma değerli kumaş ve iplik üretimi prosesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Strateji Danışmanı BUSİAD Başkanı Tuncer Hatunoğlu da Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini her firmanın kendi bünyesinde yapması gerektiğini söyledi.