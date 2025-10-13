Tosyalı: Yeşil çelikte karbonu 650 kilograma düşürdük

Her yıl Türkiye'nin önde gelen 250 iş liderini ve akademisyenini buluşturan Dönüşen Liderlik Zirvesi’nin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Zirve, EKONOMİ Gazetesi'nin ev sahipliğinde PwC’nin iş birliğinde, Sabancı Holding'in ana sponsorluğunda 9-11 Ekim tarihlerinde Elite World Grand Sapanca’da düzenlendi. “Yarının Belirsizliğinde Bugünü Kazanmak” temasıyla bir araya gelen ekonomi dünyası, belirsizlik kavramını, belirsizliğin içinde yönetimi, yeni dünyanın yeni iş modellerini masaya yatırdı.

Tosyalı Holding, BMC ve TOGG’un Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, küresel ısınmayla mücadelenin en kritik alanlarından birinin çelik sektörü olduğunu vurgulayarak, sektörün karbon salımındaki payına dikkat çekti:

“Çelik üretiminde ortaya çıkan ısı ve karbon, iklimi ciddi biçimde etkiliyor. Avrupa’da sınırda karbon düzenlemeleri devreye girdi, herkes yenilenebilir enerjiyle üretimi artırmaya çalışıyor. Biz de bu dönüşümün içindeyiz. Kömürle üretilen bin ton çelikte ortalama 2,5 ton karbon salınırken, biz 650 kilogram seviyesine kadar indik. 500 kilogramın altına düşüldüğünde dekarbonizasyon hedefine ulaşılacak.”

Tosyalı Holding’in çelikte karbon ayak izini azaltmak için hidrojen yakıtlı üretim yatırımlarına başladığını söyleyen Tosyalı, “Henüz hidrojeni doğrudan çelik üretiminde yakıt olarak kullanamadık ama çok yakınız” dedi.

“Sıfır karbon değil, makul karbon mümkün”

“Güneş enerjisiyle üretim yaparken bile panellerin üretildiği tesislerdeki karbon salımı hesaba katılmalı” diyen Tosyalı, tam anlamıyla sıfır karbon üretiminin teknik olarak mümkün olmadığını, ancak “makul seviyelerin” hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.

Holding olarak enerjiyi merkeze koyduklarını belirten Tosyalı, “Elektrikte 1,5 gigavatlık yenilenebilir enerji yatırımı yapıyoruz. Şu anda 300 megavatlık kapasiteye ulaştık. Bir buçuk yıl içinde 1,5 gigavata çıkacağız. O zaman tükettiğimiz elektriğin yarıdan fazlasını sadece güneşten karşılayacağız. Çelikte her şey enerjidir; enerjiyi çözdüğünüzde gerisi gelir” diye konuştu.

Global rekabete de değinen Tosyalı, “İthalattan haz etmem. Özellikle Çin’den yapılan çelik ithalatı sektörün dengesini bozuyor. Çin ölçek ekonomisi ve devlet desteğiyle her kapıdan giriyor. Biz tedbir almakta geç kalıyoruz” dedi.

“TOGG’da geç kalmadık, sürdürülebilirlik önemli”

Togg’un elektrikli araç dönüşümünde doğru zamanda hamle yaptığını belirten Tosyalı, “Togg’da çağın gereği olan yüzde 100 elektrikliye geçişte geç kalınmadı. Üretilen kadar satılıyor. Şimdi önemli olan daha fazla modelle ilerlemek” dedi.

Fiyatın önemli olduğunu ancak sürdürülebilirliğin daha kritik hale geldiğini vurgulayan Tosyalı, “Bugün cazip görünen araçların yarın parçası bulunamayabilir. Türkiye’nin kıt kaynaklarının israf edilmesi beni mutlu etmiyor” dedi.

Altay Tankı 28 Ekim’de TSK envanterinde olacak

Tosyalı, Ankara’daki yeni fabrikanın açılışının 28 Ekim’de yapılacağını, aynı gün Altay Tankı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edileceğini duyurdu. “Altay Tankı artık ‘Yeni Altay’ olarak anılacak” diyen Tosyalı, ihalenin ardından geçen sürede teknolojinin büyük bir hızla geliştiğini, bu nedenle üretim sürecinde de birçok yeniliğin uygulandığını söyledi.

İlk prototiplerde Kore’den sınırlı sayıda motor kullanıldığını hatırlatan Tosyalı, artık yerli ve milli tank motorunun geliştirildiğini, test çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. “Şu anda 300’ü aşkın mühendis, üretim hattında tankları test ediyor” diye konuştu.

Fabrikadaki üretimin büyük bölümünün otomasyon sistemleriyle yürüdüğünü belirten Tosyalı, “Biz burada konuşurken, fabrikada robotlar sürekli üretime devam ediyor. İnsan emeğiyle birlikte teknoloji artık ana unsur haline geldi” dedi.

Togg’u bağlantılı dünyaya akıllı cihaz olarak konumlandırdık

Zirvede dinleyiciler arasında yer alan Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ı da kürsüye davet eden Vahap Munyar ve Fuat Tosyalı, Karakaş’a son gelişmeleri sordu. Karakaş, özetle şunları söyledi: “Otomobil dünyasındaki belirsizlikler 10 sene önce başlamıştı. Bütün yarışçıların aynı hızla çizgisine hizalandığı bir noktada Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile babayiğitler çıkardı. Bu yatırım yapıldı. Yola çıktığımızda düşündüm: Bunu denemeye değer. Yeni bir oyuncu olarak ve tamamıyla inanılmış bir yönetimin ortakları ile yola çıktık. İlk önce kendi tesisimizi ve ekibi kurduk. Sadece 12 günde 177 adet sipariş almıştık çıktığımızda. Ama öbür taraftan asıl önemli olan sürdürülebilir rekabet için ayrışmayı sağlayacak altyapı kurguladık. Hepimiz dijital dünyanın içindeyiz, Togg’u bağlantılı dünyaya akıllı cihaz olarak konumlandırdık. İlk modelimizde önce ülkemizde başarı sağlamak markamızı kuvvetlendirmek istedik. İkinci adımımız yurtdışı oldu. Ve geçen hafta da trenlerle ilk ihracat partimizi gönderdik.