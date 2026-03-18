TOSYÖV KOBİ Zirvesi 25 Mart’ta savunma sanayii odaklı toplanacak

ANKARA (EKONOMİ)

TOSYÖV’den yapılan yazılı açıklamada, KOBİ’lerin sadece tedarikçi değil, tamamlayıcı bir güç olduğu vurgulandı. Zirvede, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE, ASFAT, FNSS, OTOKAR ve BMC ana yüklenici savunma sanayii şirketleri ile KOBİ’ler biraraya getirilecek. Zirveye, savunma sanayiine yönelik, dernek ve kümelenmelerin yanısıra OSTİM Teknik Üniversitesi de destek veriyor.

Yazılı açıklamada, TOSYÖV Başkanı Elif Ufluoğlu’nun KOBİ’lerin savunma sanayiinde daha görünür, etkin ve sürdürülebilir biçimde yer alması gerektiği vurgusuyla, “Bu zirveyle hedefimiz; somut iş birliklerinin, yeni tedarik ilişkilerinin ve uzun vadeli projelerin önünü açmak. KOBİ’lerimizin savunma sanayii tedarik zincirine entegrasyonunu hızlandıracak yapısal adımların gündemimizde olması gerektiğine inanıyoruz. Finansmana erişim, sertifikasyon süreçleri ve teknik yeterliliklerin geliştirilmesi gibi başlıklar, KOBİ’lerimizin önündeki en kritik eşikler arasında yer alıyor. Bu zirveyi, sadece mevcut durumu değerlendirdiğimiz değil, KOBİ’lerimizin küresel rekabet gücünü artıracak bir çözüm platformu olarak kurguladık” değerlendirmesine yer verildi.