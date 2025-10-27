TOSYÖV/Ufluoğlu: KURGAN Sistemi KOBİ’leri cezalandırma değil güçlendirme aracı haline gelmeli

  1. Ekonomim
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Elif Ufluoğlu, vergi kaçaklarını önleme, sahte faturaları belirleme dahil, vergi uygulamalarında etkinliği artıran yapay zeka destekli sayısal denetim sistemi Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi’nin (KURGAN) denetim ve cezalandırmadan öteye kurgulanarak, KOBİ’lerin vergi uyumunu artırıcı şekilde de kullanılması gerektiğini söyledi.

MEHMET KAYA/ANKARA

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Elif Ufluoğlu, bir grup gazeteciye verdiği değerlendirme notunda sayısal dönüşümün çerçevesinin geniş tutulmasını isteyerek, “KOBİ’ler bu dönüşümde yalnız bırakılırsa, sistemin hedeflediği ‘güvenilir ekonomi’ yerine ‘baskı altında kalan üretici’ tablosu ortaya çıkabilir. KURGAN sistemi, KOBİ’leri cezalandıran değil, güçlendiren araçlar haline gelmelidir. Bunun yolu ise KOBİ’lere uygun dijital eğitim, yazılım teşviki, vergi uyum desteği ve rehberlik modellerinden geçiyor” dedi. Ufluoğlu, çok sayıda KOBİ’nin sayısal başvuru süreçleri ve bürokratik yükler nedeniyle teşviklerden yeterince yararlanamadığının da altını çizdi.

Kefalet sistemine erişim kolaylaşmalı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KOBİ’ler ve KOBİ dışındaki işletmeler için; yeşil dönüşüm ve sayısal dönüşüm odaklı yeni bir kefalet desteği hazırlığının kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Elif Ufluoğlu, bu ve benzeri desteklere erişimin KOBİ’ler için daha kolay olması gerektiğini kaydetti. Elif Ufluoğlu, destek sistemlerinin karmaşıklığı ve bürokratik yüklere dikkat çekerek, “Edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki birçok küçük işletme, hâlâ dijital başvuru süreçleri ve bürokratik yükler nedeniyle mevcut teşviklerden yararlanamıyor. Bu nedenle, yeni paketin etkili olabilmesi için başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi, mikro işletmelere teminatsız kredi modelleri sunulması, KOBİ’lere dijital başvuru desteği ve rehberlik sağlanması, bölgesel farklılıkların dikkate alınarak kaynak dağılımının dengelenmesi büyük önem taşımaktadır” görüşünü vurguladı.

