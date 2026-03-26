TotalEnergies Orta Doğu'dan bin 300 çalışanını tahliye etti

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar devam ederken, uluslararası şirketler bölge ülkelerinden çalışanlarını geri çekiyor.

Fransız enerji devi TotalEnergies, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinden yaklaşık bin 300 çalışanını tahliye etti.

TotalEnergies Genel Müdürü Patrick Pouyanne, söz konusu çalışanların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Irak'tan tahliye edildiğini belirtti. Pouyanne, temel faaliyetlerin sürdürülmesi için sadece sınırlı sayıda yerel çalışan ve yüklenicinin bölgede kaldığını ifade etti.