Toyota Daihatsu hem denizaşırı hem de Japonya'daki tüm sevkiyatlarını durduruyor

Japon Asahi gazetesinin haberine göre, Toyota Motor'un bağlı ortaklığı Daihatsu, güvenlik testlerine hile karıştırılmasıyla ilgili genişleyen bir skandala sonrası hem denizaşırı hem de Japonya'daki tüm araçların sevkiyatını durduracağını söyledi. Asahi'nin ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Daihatsu'nun skandalı soruşturan bağımsız bir paneli bulgularını bugün Japonya Ulaştırma Bakanlığı'na bildirdi.

2016'da Toyota'nın yüzde yüz bağlı ortaklığı haline gelen Daihatsu'nun sözcüleri basında çıkan haberlerle ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, şirket bugün Toyota ile ortak bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Asahi, otomobil üreticisinin şu anda üretimde olan neredeyse tüm modellerinin yanı sıra geçmişte ürettiği bazı otomobillerin güvenlik testlerinde hile yaptığının tespit edildiğini söyledi. Daihatsu Nisan ayında, çoğu Toyota markası altında satılan 88.000 küçük otomobil için gerçekleştirilen yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını açıkladı.

Daihatsu o dönemde, bir ihbarcının raporunun ardından yanlış yapılan testleri keşfettiğini söyledi. Ayrıca sorunu düzenleyici kurumlara bildirdiğini ve etkilenen modellerin sevkiyatını durdurduğunu söyledi.