Toyota Türkiye’nin eski CEO’su Tamer Ünlü hayatını kaybetti

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından yapılan açıklamada, Tamer Ünlü'nün şirketin gelişim sürecinde üstlendiği rollerle önemli bir yer edindiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin kuruluş aşamasında büyük emeği bulunan, görev aldığı her pozisyonda özveri ve başarı ile çalışmalarını sürdüren, fabrikamızın Toyota’nın dünya çapındaki kaliteli üretim merkezlerinden biri olmasında öncülük eden değerli eski yöneticimiz ve genel müdürümüz Sayın Tamer Ünlü’nün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Tamer Ünlü’ye Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Toyota Türkiye ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ruhu şad olsun. Merhum Tamer Ünlü’nün cenazesi, yirmi Eylül iki bin yirmi beş Cumartesi günü, ikindi namazının ardından Adana Kabasakal Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.”

Tamer Ünlü kimdir?

Tamer Ünlü, çalışma hayatına Sabancı Topluluğu bünyesinde bin dokuz yüz yetmiş dört yılında başladı. Temsa’nın Adana’daki otobüs üretim tesislerinin kuruluş sürecine öncülük etti. Daha sonra Toyotasa çatısı altında Türkiye’de üretim tesisi kurulması aşamasında aktif rol aldı.

Toyota’nın Sabancı Grubu ortaklığından ayrılmasının ardından da çalışmalarını Toyota Türkiye bünyesinde sürdüren Ünlü, çeşitli yönetim kademelerinde görev aldıktan sonra iki bin yedi yılında genel müdürlük görevine atandı.

Cenazesi Adana’da toprağa verilecek

Otomotiv sektöründe uzun yıllar görev alan ve iz bırakan çalışmalara imza atan Tamer Ünlü’nün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.