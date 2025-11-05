  1. Ekonomim
  Toyota'nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi
Toyota'nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi

Toyota'nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında yüzde 7 geriledi.

Toyota'nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında düşüş gösterdi
Toyota açıklamasına göre, nisan-eylül döneminde şirketin net karı, önceki mali yıla oranla yüzde 7 düşerek 1,77 trilyon yene (11,5 milyar dolar) geriledi.

Bu dönemde satışlar yüzde 5,8 artışla 24,6 trilyon yene (160 milyar dolar) yükselirken, işletme karı önceki yıla kıyasla yüzde 18,6 düşüşle 2 trilyon yene (13 milyar dolar) geriledi.

Japon şirket Mart 2026'da sona erecek 2025 tüm mali yılı kapsamlı net kar ve satış gelirleri beklentisini de açıkladı.

Şirketin net kar hedefi 2,93 trilyon yen olarak belirlendi

Satışların 49 trilyon yene (318 milyar dolar) erişmesi beklenen tüm mali yılda işletme karının 3,4 trilyon yene (22,1 milyar dolar) yükselmesi hedefleniyor.

Şirketin tüm mali yıl net karının 2,93 trilyon yene (19 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Beklentilere ABD kaynaklı gümrük tarifelerinin olumsuz, döviz karşısında zayıflayan yenin denizaşırı elde edeceği karların olumlu etki edeceği tahmin ediliyor.

