TPAO Akdeniz’de petrol arama ruhsatı için yeni başvuru yaptı!
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde dört adet petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Petrol arama ruhsatı başvurusunda bulundu
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 11 Eylül 2025 tarihinde Akdeniz’de Türk karasuları içinde yer alan O33-c, O33-d, O34-d ve P34-a1, a2, a3 numaralı paftalar için petrol arama ruhsatı başvurusunda bulundu.
