TPAO, Ege Denizi'nde 9 sahada petrol arayacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Ege Denizinde petrol aramak için 9 adet ruhsat başvurusu yaptığı bildirildi.
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuruda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO, Ege Denizi Karasuları içinde koordinatları belirtilen 9 saha için petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.