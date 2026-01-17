TPAO Genel Müdürlüğüne Cem Erdem atandı

Mevcut Genel Müdür Ahmet Türkoğlu’nun görevinden ayrılmasının ardından, boşalan koltuğa Cem Erdem atandı.

Cem Erdem, daha önce TP-OTC Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Cem Erdem kimdir?

Aslen Trabzonlu olan Cem Erdem 1971 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Erdem, kariyeri boyunca enerji ve petrol sektöründe birçok kademede görevlerde bulundu.

Ocak 2024 itibarıyla TP-OTC Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erdem, yeni atamayla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın yönetimini devraldı.