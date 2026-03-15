  TPAO için üç ilde kamulaştırma kararı
TPAO için üç ilde kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

TPAO için üç ilde kamulaştırma kararı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

