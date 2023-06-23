TPAO, Karadeniz'de petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvuru yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TPAO, Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya kıta sahanlığında yer alan sahalar için petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023'ten itibaren ilgili kanun gereğince 3 yıl süreyle uzatılması için başvuru yaptı.