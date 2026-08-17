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CANAN SAKARYA / ANKARA

AK Parti’nin 10 ana bölümden oluşan vizyon belgesinde, ekonomi alanında önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımların “Yatırım için Güçlü Merkez” programlarıyla ivme kazanmasını sağlanarak yüksek teknolojili yerli üretimin desteklenmeye devam edileceği kaydedildi.

25. Yıl vizyon belgesinde, Türkiye’nin, stratejik olarak lojistik ve enerji koridorlarının merkezinde yer alması nedeniyle önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarının ekonomik getirilerini daha da artıracağı belirtildi.

Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel ulaştırma ağlarının entegrasyonuyla demiryolları, havalimanları, limanlar, otoyollar ve köprüler gibi son yıllarda gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımların etkinliğinin artacağı vurgulandı. Transit taşımacılık gelirleri, dış ticaret hacmi ve lojistik hizmet ihracatının önemli ölçüde yükseleceği belirtilirken, “Böylece, başlangıçta maliyet odaklı görülen bu altyapı yatırımları, Türkiye’nin uluslararası ticaret ve enerji akışlarındaki merkezi konumunu güçlendirecektir. Hem kamu yatırımlarının ekonomik karşılığının alınması sağlanacak hem de uzun vadeli büyüme, bölgesel entegrasyon ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Milli Enerji ve Maden Politikasına dikkat çekilen vizyon belgesinde, enerji dönüşümünün merkezine yenilenebilir enerji kaynaklarının oturacağına dikkat çekilerek, deniz üstü rüzgâr, hibrit santraller, hidrojen üretimi, enerji depolama sistemleri ve akıllı şebeke yatırımlarıyla bu kapasitenin büyütüleceği kaydedildi.

Güneş paneli, rüzgâr türbini, batarya ve şebeke teknolojilerinin Türkiye’de üretileceği belirtilerek, “Enerjide üretim, dağıtım ve depolama alanlarındaki birikimimizi ürüne, ürünü markaya, markayı ihracata dönüştüreceğiz” denildi.

TPAO uluslararası marka haline getirilecek

Türkiye Petrollerinin faaliyet gösterdiği coğrafyanın genişletilerek, TPAO’nun uluslararası bir marka haline getirilme hedefinin yer aldığı belgede, “Türkiye’yi enerjinin yalnızca taşındığı bir köprü olmaktan çıkarıp, enerjinin üretilip satıldığı ve enerji teknolojilerinin geliştirilerek tüm dünyaya tedarik edildiği bölgesel bir üs haline getireceğiz” ifadelerine yer verildi.