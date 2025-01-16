TPAO yatırımda aslan payını kaptı! 2025’in en yatırımcı KİT'i olacak

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) 2025'te 405 milyar 473 milyon 289 bin liralık yatırıma imza atacak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) en fazla yatırım yapacak KİT olacak.

KİT’lere ayrılan yatırım ödeneği 405 milyarı aştı

2025 Yılı Yatırım Programı'na göre, geçen yıl 271 milyar 554 milyon 705 bin lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 49,3 artışla 405 milyar 473 milyon 289 bin lira olarak öngörüldü.

TPAO yatırımda aslan payını kaptı

TPAO, 143 milyar 229 milyon 761 bin liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.

TCDD, BOTAŞ ve TEİAŞ yatırımları ile dikkat çekiyor

Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 97 milyar 216 milyon lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü 45 milyar 800 milyon lirayla üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 41 milyar 970 milyon lira ile dördüncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 31 milyar 600 milyon lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 16 milyar 600 milyon lira tutarında yatırım yapacak.

Ulaşım, tarım ve enerjiye öncelik tanınacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) bu yıl yaklaşık 3 milyar 112 milyon lira, Türkiye Şeker Fabrikaları 1 milyar 289 milyon lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1 milyar 193 milyon lira, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 700 milyon lira yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.