  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TPAO’nun 3 ildeki petrol arama ruhsatı uzatıldı
Takip Et

TPAO’nun 3 ildeki petrol arama ruhsatı uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta bulunan 2 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TPAO’nun 3 ildeki petrol arama ruhsatı uzatıldı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'da 30 bin 533 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 46 bin 17 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi de 4 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Akaryakıta zam gelecek: İşte 3 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek: İşte 3 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: İranlı müzakereciler 11 nükleer bomba yapabileceklerini söylediTrump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: İranlı müzakereciler 11 nükleer bomba yapabileceklerini söylediDünya

 