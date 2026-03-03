TPAO’nun 3 ildeki petrol arama ruhsatı uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'da 30 bin 533 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin 23 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 46 bin 17 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi de 4 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.