  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  TPAO'nun 3 ildeki sahaları için petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı
Takip Et

TPAO'nun 3 ildeki sahaları için petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır'da bulunan 2 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TPAO'nun 3 ildeki sahaları için petrol arama ruhsatı süresi uzatıldı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şırnak'ta bulunan 15 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

TPAO'nun Adıyaman ve Diyarbakır illerini kapsayan 45 bin 460 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin de 9 Temmuz 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

