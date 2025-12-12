TPAO'nun 4 ilde petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı

  1. Ekonomim
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde sahip olduğu 4 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman, Mardin, Bitlis ve Siirt illeri sınırları içinde yer alan 4 petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ocak 2026'dan itibaren iki yıl uzatıldı.

