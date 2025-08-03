TPAO'nun 4 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü’nün dört adet petrol arama ruhsatının süresini uzattı, iki yeni petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Kırıkkare ve Tekirdağ sınırları içinde bulunan toplam 113.141 hektar alana sahip dört adet petrol arama ruhsatının süresinin, 09.07.2025 tarihinden 09.07.2027 tarihine kadar ikişer yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

MAPEG ayrıca TPAO'ya Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan 61.710 hektar alan ile Adıyaman ve Gaziantep sınırları içinde yer alan 30.637 hektar alan için beş yıl süre ile iki adet petrol arama ruhsatı verdi.