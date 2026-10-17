TPAO'nun Batman ve Siirt'te petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman ve Siirt illerinde bulunan 14 bin 192 hektarlık petrol arama ruhsatı süresinin, 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.