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TPAO'nun bir ildeki 3 sahası için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Siirt'teki 3 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Haber Merkezi
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TPAO'nun bir ildeki 3 sahası için kamulaştırma kararı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt ili Kurtalan ilçesi Karabağ köyü sınırları içindeki parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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