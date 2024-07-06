TPAO'nun "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" tescillendi

TPAO'nun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, patentin şirketin uluslararası anlamda kabul gören ilk patenti olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

TPAO, WIPO'dan ilk patentini aldı

Şirketin paylaşımında, "TPAO AR-GE Merkezi'nin 'Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi' isimli patent başvurusu TÜRKPATENT tarafından tescillendi. Bu patent, TPAO'nun uluslararası anlamda da kabul gören ilk patenti olma özelliği taşımaktadır. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yürütülen PCT sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, TPAO bu patentin koruma kapsamını uluslararası boyuta taşımış ve talep edeceği ülkelerde resmi olarak tanınması için ilk adımı atmıştır." ifadelerine yer verildi.