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TPAO’nun Diyarbakır’daki petrol kuyusu için iki parsel kamulaştırılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Diyarbakır’da bulunan Çobantepe-5 kuyusu ve ilgili altyapı çalışmaları kapsamında iki parselin kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
AA
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TPAO’nun Diyarbakır’daki petrol kuyusu için iki parsel kamulaştırılacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsat sahasında açılan Çobantepe-5 kuyusunun lokasyon sahası, yolu, enerji nakil hattı ve petrol boru hattı için gerekli olan, Kocaköy ilçesindeki iki parselin kamulaştırılmasına karar verildi.

Rayiç bedelin üzerinde talepte bulunulması nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınamayan ve haklarında acele el koyma kararları bulunan parsellerden birinin 12 bin 926,76, diğerinin ise 10 bin 406,80 metrekarelik kısmının kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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