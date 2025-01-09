  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı
Takip Et

TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Diyarbakır'da bulunan sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı alındı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, Diyarbakır'da petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan çeşitli parsellerin, TPAO'nun Gözügölü-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan kısımlarının kamulaştırılmasına karar verdi.

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlar...Ekonomi
Bakanlık ifşa etti: Kıymada kanatlı eti, baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!Bakanlık ifşa etti: Kıymada kanatlı eti, baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!Ekonomi
Otogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 9 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıOtogaza indirim geldi, tablo değişti: İşte 9 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteorolojiden rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Ekonomi
UND'den İran'a çağrı: 'Tarife dışı uygulamaları kaldırın!'
UND'den İran'a çağrı: 'Tarife dışı uygulamaları kaldırın!'
Mutfak tüpüne zam geldi: Bir yılda yüzde 58'lik artış
Mutfak tüpüne zam geldi: Bir yılda yüzde 58'lik artış
Zeytinyağı ihracatında rekor artış: ABD’ye satış 5 katına çıktı!
Zeytinyağı ihracatında rekor artış: ABD’ye satış 5 katına çıktı!
Piyasalarda Fed faiz indirimleri kafaları karıştırdı
Piyasalarda Fed faiz indirimleri kafaları karıştırdı
Merkez Bankası ceza yağdırdı
Merkez Bankası ceza yağdırdı
Patates ve kuru soğana kilogram sınırı geldi! Ambalajlama standardı değişti
Patates ve kuru soğana kilogram sınırı geldi! Ambalajlama standardı değişti