TPAO'nun Hakkari, Şırnak ve Van'da petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Hakkari, Şırnak ve Van'daki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun Hakkari, Şırnak ve Van'daki "AR/TPO/K/M50-c" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 4 Ocak 2026'dan 4 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

