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TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) başvurusu üzerine, İstanbul'daki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Haber Merkezi
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TPAO'nun İstanbul'daki sahası için kamulaştırma kararı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, İstanbul'da Fevzipaşa-1-2 ile Çanta-1 kuyuları arası doğal gaz boru hattı tesisi için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan çeşitli parselin 1873,24 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

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