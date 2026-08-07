TPAO'nun Karadeniz'deki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun başvurusu değerlendirilerek Karadeniz'de Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması kararlaştırıldı.
Karar kapsamında, 39 bin 414 hektar yüzölçümüne sahip deniz sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, 18 Nisan 2026'dan 18 Nisan 2029'a kadar uzatıldı.