  3. TPAO'nun iki şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Diyarbakır'daki sahalarına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TPAO’nun diyarbakır’daki petrol sahası için acele kamulaştırma kararı

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, Diyarbakır'da petrol arama sahasında açılan Karpuzlu-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararları bulunan Sur ilçesindeki çeşitli parsellerin 16 bin 163,42 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasını kararlaştırdı.

MAPEG ayrıca, Kırklareli ve Edirne sınırlarında petrol arama sahasında yapılması planlanan Çimenli1/Kumluca-2 doğal gaz boru hattı tesisi için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararları bulunan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki parsellerin 2 bin 874,56 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

