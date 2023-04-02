TPAO'nun petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun, Adana'da 61 bin 927 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin 18 Nisan 2023'ten 18 Nisan 2025'e, Siirt ve Şırnak illerinde 15 bin 320 hektarlık alanı kapsayın ruhsatının süresinin de 4 Nisan 2023'ten 4 Nisan 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.